Polizei Hagen

POL-HA: Paar erhält Anzeige nach räuberischem Ladendiebstahl

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwoch (23.08.) erhielten ein 46-Jähriger und seine 27-jährige Freundin eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls. Die beiden entwendeten in der Friedensstraße gegen 16 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft mehrere Packungen Nüsse. Zwei Mitarbeiter des Discounters hielten die Ladendiebe auf. Der 46-Jährige und die 27-Jährige versuchten nach der Ansprache aus dem Geschäft zu flüchten. Als eine 40-jährige Mitarbeiterin nach der Tasche griff, in der sich die entwendete Ware befand, rissen beide an der Tasche und versuchten so, ihr Diebesgut zu sichern. Anschließend verlagerte sich der Konflikt vor die Tür. Die Ladendiebin entfernte sich noch vor Eintreffend er Polizei, der 46-Jährige folgte den Mitarbeitern zurück in die Filiale. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls gegen den polizeibekannten Hagener und die 27-Jährige. (arn)

