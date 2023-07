FW-OB: Brennender PKW auf der Autobahn A42

Oberhausen (ots) - Am Sonntag, 09.07.2023, 14.35 Uhr, kam es in einem Patientenzimmer zu einem ausgedehnten Feuer im Erdgeschoss. Der Bewohner des Zimmers hatte den Raum vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit Unterstützung der Pflegekräfte bereits verlassen. Andere Bewohner in dem betroffenen Bereich wurden ebenfalls durch das Pflegepersonal in Sicherheit gebracht. Beim Eintreffen der Feuerwehreinheiten war eine ...

mehr