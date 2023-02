Lübeck (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck / Am Montag (06.02.2023) ereignete sich auf der BAB 1 in Richtung Süden an der Anschlussstelle Eutin ein Verkehrsunfall. Für Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. In der Folge bildete sich ein Stau, auf dessen Ende ein ...

mehr