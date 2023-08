POL-BO: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung an der Höntroper Straße in Bochum sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Der Einbrecher verschaffte sich am Samstag, 19. August, gegen 16.55 Uhr Zutritt zu der Wohnung und durchsuchte die Räumlichkeiten. Als er dabei auf einen Bewohner (18) stieß, der sich in seinem Zimmer aufhielt, flüchtete er. Der bislang unbekannte Täter wird wie ...

