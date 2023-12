Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/BAB 1: Tödlicher Verkehrsunfall im Stauende

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines VW Transporters gegen 07:20 Uhr die A1 in Richtung Münster. Kurz hinter der Anschlussstelle Bramsche fuhr der Mann aus Bersenbrück im Stauende auf einen LKW auf. Für den 40-Jährigen kam leider jede Hilfe zu spät. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 59-jährige Fahrer des LKWs (whft. Kreis Wittmund) erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Richtungsfahrbahn Münster wurde für mehrere Stunden gesperrt.

