POL-PDTR: Vollsperrung der B422 zwischen Allenbach und Katzenloch!

Mandern (ots) - Am Sonntag, dem 22.10.2023, gegen 19:18 Uhr wird in der Gartenfeldstraße in 54429 Mandern eine Laterne im Vorgarten eines Einfamilienhauses beschädigt. Der Geschädigte konnte beobachten wie eine männliche Person, die Laterne im Vorgarten umtrat und sich danach mit einem weißen Fahrrad von der Tatörtlichkeit entfernte. Der Tatverdächtige soll ca. 17-20 Jahre sein, ca. 160 cm groß und habe einen ...

