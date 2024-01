Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Falsche Handwerker entwenden Geldbörse aus Wohnung

Bad Münder/ Marienau (ots)

Am Mittwoch (30.01.2024) gegen 14:00 Uhr verschafften sich zwei männliche Personen in der Auhagenstraße in Marienau Zutritt zu Wohnung einer 80 Jahre alten Frau. Zuvor gaben sich diese gegenüber der 80-Jährigen fälschlicherweise als Dachdecker aus. In der Wohnung entwendeten die Täter dann die Geldbörse der Geschädigten. Das Fehlen der Geldbörse wurde durch diese erst festgestellt, nachdem sich die Täter bereits in unbekannte Richtung entfernt hatten. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: rundes Gesicht, spricht hochdeutsch, die Haare zu einem kurzen Pferdeschwanz gebunden. Eine Beschreibung des zweiten Täters liegt nicht vor. Die Polizei Bad Münder sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden geben, sich telefonisch bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042 93310 zu melden. Die Polizei rät: Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe und zögern Sie nicht, wenn Sie verdächtige Fremde im Gebäude beobachten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu verständigen. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Öffnen Sie Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie nur Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder der Hausverwaltung in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von Ihrer Hausverwaltung vorab angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke oder Ableser von Gas-/Stromzählerständen. Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer unbedingt selbst heraus! Weitere Informationen und Tipps finden Sie auf www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell