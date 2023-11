Polizei Münster

POL-MS: Brandserie im Bereich Gremmendorf/Angelmodde - Tatverdächtige Kinder und eine Jugendliche in Gewahrsam genommen

Münster (ots)

Eine Brandserie hat die Polizei am Wochenende in Gremmendorf/Angelmodde intensiv beschäftigt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren in der Zeit von 2:20 bis 4:20 Uhr mehrere Papiermülltonnen am Albersloher Weg, der Vogelrohrsheide und an der Straße Zum Erlenbusch angezündet worden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag in der Zeit von 0:25 bis 4:20 Uhr brannten Mülltonnen, zwei Carports und mehrere Autos am Angelsachsenweg, dem Albersloher Weg, der Vogelrohrsheide, dem Normannenweg, an der Pommernstraße und an der Straße Zum Erlenbusch.

Für die Polizei ergibt sich ein erster Tatverdacht gegen einen 13-jährigen Jungen, seinen gleichaltrigen Begleiter sowie eine 17-jährige Jugendliche. In beiden Nächten hatten Einsatzkräfte jeweils zwei der Drei in der Nähe der Tatorte festgestellt. Sie wurden in Gewahrsam genommen und nach Feststellung der Identität zunächst wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Für die Ermittlung der genauen Brandursache insbesondere bei den beschädigten Autos ist ein Sachverständiger im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell