Polizei Münster

POL-MS: Falsche Handwerker bestehlen 95-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Mit der Masche "Falscher Handwerker" entwendeten mutmaßlich mehrere bislang unbekannte Betrüger einer 95-jährigen Münsteranerin am Freitagmittag (24.11., 12:00 Uhr) in der Straße Schnorrenburg unter anderem Bargeld und Schmuck.

Nach Angaben der Seniorin klingelte ein ihr unbekannter Mann mit Handwerker-Utensilien an ihrer Haustür und gab an, aufgrund einer Baustelle kontrollieren zu müssen, ob sich in ihrem Leitungswasser Bakterien befänden. Er überredete die 95-Jährige, ihn in die Wohnung zu lassen und täuschte Handwerksarbeiten in der Küche vor. Die Münsteranerin befand sich mit ihm im Zimmer, während die Wohnungstür geöffnet blieb. Nachdem es abermals an der Tür geklingelt hatte, verließ der Mann die Wohnung.

Am Sonntagmorgen bemerkte die 95-Jährige, dass Schmuck, Bargeld, Schlüssel und Überweisungsträger fehlten. Sie vermutet, dass mindestens eine weitere Person durch die geöffnete Wohnungstür in die Wohnung eingedrungen ist, die mit dem falschen Handwerker zusammengearbeitet hat.

Die Geschädigte beschreibt den falschen Handwerker als circa 40 Jahre alt. Zudem habe er Deutsch mit einem Akzent gesprochen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell