Polizei Münster

POL-MS: Polizei informiert gemeinsam mit niederländischen Kollegen zum Start der Münsteraner Weihnachtsmärkte - Verkehrs- und Kriminalprävention geben Tipps

Münster (ots)

Die Polizei bietet Präventionstipps zu Alkohol im Straßenverkehr und Taschendiebstahl auf dem Weihnachtsmarkt an. Am kommenden Montag (27.11.), passend zum Start des Weihnachtmarktes, werden Interessierte auf dem Prinzipalmarkt in der Zeit von 16 bis 20 Uhr informiert. Die niederländische Polizei ist auch dabei , da jedes Jahr viele Niederländerinnen und Niederländer die Weihnachtsmärkte in Münster besuchen. Diese länderübergreifende Zusammenarbeit wird im Rahmen des Interreg-Programms Deutschland- Nederland mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell