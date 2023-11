Polizei Münster

POL-MS: VW flüchtet nach Unfall mit 89-Jähriger - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Eine bislang unbekannte Person hat am Freitagnachmittag (24.11., 16:50 Uhr) an der Kreuzung York-Ring und Gasselstiege mit ihrem VW eine 89-jährige Münsteranerin angefahren und danach die Flucht ergriffen.

Nach Angaben von Zeugen fuhr der silber-graue VW-Touran die Gasselstiege in nördliche Richtung und beabsichtigte an der Einmündung zum York-Ring rechts abzubiegen. Gleichzeitig überquerte die 89-jährige Münsteranerin am Ring die Gasselstiege fußläufig in Richtung Steinfurter Straße. Beim Abbiegevorgang touchierte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug die 89-Jährige, sodass diese stürzte und leicht verletzt wurde. Danach entfernte sie sich in Richtung Friesenring.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und der flüchtigen Person geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegengenommen.

