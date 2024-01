Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Versuchtes Tötungsdelikt zum Nachteil eines 48-jährigen Mannes aus Lauenförde

Lauenförde (ots)

Am Montag (29.01.2024) kam es in der Bahnhofstraße in Lauenförde zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 48-jährigen Mannes. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 19:00 Uhr durch einen männlichen Täter zur Schussabgabe gegen einen Mann aus Lauenförde. Dieser wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Nach der Tat flüchtete der Täter zunächst in unbekannte Richtung vom Tatort, konnte jedoch an seiner Wohnanschrift in Beverungen durch Einsatzkräfte der Polizei in seinem Fahrzeug festgestellt und festgenommen werden. Eine Gefahrenlage für die Öffentlichkeit besteht nicht.

