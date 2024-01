Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet Hameln

Hameln (ots)

Am Freitag (26.01.24) um 19:15 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge den Einsatzkräften der Polizei Hameln einen Verkehrsteilnehmer, der mit seinem Fahrzeug auffällig Schlangenlinien fuhr. Im Bereich Grasbrink/Berkeler Warte in Hameln konnte der Fahrzeugführer mit seinem BMW angetroffen und durch die Polizei angehalten werden. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten beim 41-Jährigen Auffälligkeiten fest, die auf eine Alkoholisierung deuteten. Der Mann aus Hameln willigte in einen freiwilligen Atemalkoholtest ein. Dieser ergab einen Wert von 1,54 Promille. Ebenfalls im Fahrzeug befand sich die sieben Jahre alte Tochter des Fahrzeugführers. Der Hamelner wurde durch die Einsatzkräfte der Polizei zwecks einer Blutentnahme zur Beweissicherung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der Fahrzeugführer muss sich nun der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Die sieben Jahre alte Beifahrerin wurde durch die Beamten an die Mutter übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell