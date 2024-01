POL-HM: Räuberischer Diebstahl und Drogenfund bei Polizeikontrolle am Hamelner Bahnhof

Landkreise Holzminden und Hameln-Pyrmont (ots) - Bereits am Freitag (19.01.2024) kam es in der Enziangasse in Salzhemmendorf gegen 16:00 Uhr zu einem Schornstein-Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen, nahm ein 40-jähriger Mann einen nicht ordnungsgemäß installierten Kaminofen in Betrieb. Dabei kam es zu einer starken Hitzeentwicklung, wodurch ein Schornstein-Brand ...

