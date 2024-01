Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 10-jähriges Mädchen nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt - Polizei sucht Fahrzeugführerin

Stadtoldendorf (ots)

Am heutigen Dienstag (23.01.2024) kam es gegen 07:30 Uhr in der Eberbachstraße/ Ecke Steinkuhle in Stadtoldendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Kind verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen, stieß das Mädchen auf dem Schulweg mit einem weißen Pkw zusammen. Die Autofahrerin hielt an, ging zu dem Kind und erkundigte sich nach dessen Befinden. Nachdem kein Schaden mitgeteilt wurde, entfernte sich die bislang unbekannte Frau mit ihrem Pkw vom Unfallort. In der Schule klagte das Mädchen dann über Schmerzen und wurde ärztlich behandelt.

Die Polizei Stadtoldendorf sucht die unbekannte Fahrzeugführerin und bittet diese, sich mit der Polizeistation unter der Telefonnummer 05532/504750 in Verbindung zu setzen. Auch Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder der Fahrzeugführerin machen können, werden gebeten sich unter dieser Telefonnummer zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell