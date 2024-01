POL-HM: 43-Jährige stürzt mit E-Scooter schwer

Hameln (ots) - In der Nacht von Freitag (19.01.2024) auf Samstag (20.01.2024), zwischen 19:00 Uhr und 10:00 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter durch das Einwerfen einer Fensterscheibe in den Innenbereich eines Restaurants in der Inselstraße in Hameln. Nach jetzigen Erkenntnissen durchsuchte dieser anschließend die Räumlichkeiten und entwendete mehrere Mobiltelefone, Bargeld und Spirituosen. Es entstand ein Schaden ...

