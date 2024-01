Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hameln

Hameln (ots)

In der Nacht von Montag (15.01.2024) auf Dienstag (16.01.2024), ereignete sich gegen 01:05 Uhr im Kreuzungsbereich Mertensplatz / Fischbecker Straße in Hameln ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Unfallverursacher mit einem Audi A6 den Mertensplatz in Hameln. An der Kreuzung Fischbecker Straße kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer fußläufig von der Unfallstelle. Der 52 Jahre alte, alkoholisierte Beifahrer blieb unverletzt an der Unfallstelle zurück. Der Hamelner, verweigerte Angaben zum Unfallverursacher zu tätigen, sodass er sich nun der Beihilfe zur Verkehrsunfallflucht verantworten muss. Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden unter 05151/933-222 zu melden.

