Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerer Raub in Wohnhaus - Senior wird von mehreren Tätern überrascht

Emmerthal (ots)

In der Nacht von Montag (15.01.2024) auf Dienstag (16.01.2024), kam es ca. zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr zu einem schweren Raub in ein Wohnhaus in der Weinbergstraße in Emmerthal. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter mutmaßlich über ein Fenster, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Dabei überraschten sie einen 77-jährigen Mann im Schlaf. Dieser wurde durch die unbekannten Täter aufgefordert, die Aufenthaltsorte seiner Wertgegenstände zu nennen.

Die unbekannten Männer, welche dunkel gekleidet und vermummt waren, suchten die genannten Ablageorte der Gegenstände auf und nahmen die Wertsachen an sich. Anschließend verließen sie das Haus in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000EUR geschätzt. Der Senior wurde nicht verletzt, stand jedoch unter dem Eindruck des Geschehenen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell