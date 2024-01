Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Brand mehrerer Papiercontainer - Polizei geht von Brandstiftung aus

Hameln (ots)

Am Dienstag (23.01.2024) gegen 00:05 Uhr, brannten in der Straße "Hohes Feld" in Hameln insgesamt drei Papiercontainer. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Feuerwehr. Einer dieser Brände drohte auf die Fassade eines angrenzenden Mehrparteienhauses überzugreifen. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Hameln, konnten die Brände zeitnah gelöscht werden, sodass an dem Wohnhaus nur ein geringfügiger Gebäudeschaden entstand. Zwei der Müllcontainer wurden vollständig zerstört, an dem dritten Container entstand geringer Sachschaden.

Auch in der Straße "Ellerbrook" brannte gegen 01:40 Uhr ein Restmüllcontainer. Hierbei wurde neben der vollständigen Zerstörung des Containers auch eine benachbarte Hecke beschädigt. Auch hier alarmierte ein Zeuge die Feuerwehr Hameln, welche durch Löscharbeiten einen größeren Schaden verhindern konnte.

Der Gesamtschaden aller Taten wird auf ca. 2500,00EUR geschätzt. Aufgrund aktueller Erkenntnisse, geht die Polizei Hameln aktuell von Brandstiftung aus und hat entsprechenden Strafverfahren gegen die oder den unbekannten Täter eingeleitet.

Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die im Bereich der Brandorte relevante Beobachtungen gemacht und/ oder Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können. Zeugen melden sich bitte telefonisch unter 05151/933-222.

