POL-KS: 150.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand in Goethestraße: Feuer offenbar fahrlässig verursacht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Am gestrigen Sonntagabend kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kasseler Goethestraße. Das Feuer war gegen 19 Uhr in einer Wohnung im 3. Obergeschoss ausgebrochen. Durch den Brand war die betroffene Wohnung erheblich beschädigt und unbewohnbar geworden. Zwei sechs und acht Jahre alte Jungen aus Kassel, die in der Wohnung zu Besuch waren, erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation. Beide wurden durch Rettungskräfte zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber inzwischen wieder verlassen. Alle weiteren Hausbewohner blieben unverletzt. Die ersten Ermittlungen der an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes ergaben Hinweise darauf, dass der Achtjährige offenbar in einem unbeobachteten Moment in einem Zimmer der Wohnung gezündelt hatte, woraufhin ein Plastikblumenstrauß in Brand geriet. Im weiteren Verlauf bemerkten Familienangehörige das kleine Feuer und löschten es, allerdings hatten bereits anderen Gegenstände in dem Raum Feuer gefangen, sodass das Zimmer kurze Zeit später in Vollbrand stand.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Brand werden nun bei den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

