POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 37-jähriger aus Kassel wieder da.

Kassel (ots) - Kassel: Die Polizei bietet eine Fahrradcodierung am Donnerstag, dem 14. September 2023, in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr im Polizeiladen Kassel, Wolfsschlucht 5, 34117 Kassel, an. Zudem stehen die Fachberaterinnen und Fachberater der Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen an diesem Aktionstag für Fragen zum Schutz vor Fahrraddiebstahl ...

mehr