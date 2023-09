Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand einer Firmenhalle in Hofgeismar: Brandursache noch unklar

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Am heutigen Freitagmorgen kam es gegen 9:35 Uhr in der Max-Eyth-Straße in Hofgeismar zu einem Brand auf dem Gelände eines Maschinenbauunternehmens. Bei der betroffenen Halle handelt es sich um die Lackiererei, die bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr bereits im Vollbrand stand. Alle Anwesenden konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen und blieben bis auf einen Mitarbeiter, der einen Schock erlitt, unverletzt. Wegen der starken Rauchentwicklung war die Bevölkerung aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Messungen der Feuerwehr, die um Hofgeismar und bis in den Bereich Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurden, ergaben schließlich, dass keine Gefahr durch gesundheitsschädlichen Stoffe bestehe. Die Lagerhalle wurde durch den Brand völlig zerstört. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Beamten der Polizeistation Hofgeismar im siebenstelligen Bereich liegen.

Zur Brandursache und zur genauen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Für die Spurensicherung setzte die Polizei auch eine Drohne ein. Die Brandstelle wurde nach Abschluss der Löscharbeiten für die weiteren Brandursachenermittlungen der Kasseler Kriminalpolizei beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell