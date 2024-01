Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerer Diebstahl aus Tankstelle - Täter flüchten mit hoher Geschwindigkeit

Holzminden/ Eschershausen (ots)

Donnerstagabend (25.01.2024) kam es gegen 22:50 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle in Eschershausen. Zwei bislang unbekannte Täter öffneten nach bisherigen Erkenntnissen gewaltsam eine Tür des Gebäudes in der Odfeldstraße. Dort betraten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Tabakwaren im Wert von ca. 4000EUR. Anschließend flüchteten sie mit einem dunklen Pkw, vermutlich ein Audi Kombi aus der Modellreihe A6 und hochmotorisiert, vom Tatort. An diesem konnte das Kennzeichenfragment "GT-GW..." abgelesen werden. Durch eine aufmerksame Zeugin wurde umgehend die Polizei verständigt.

Durch die Einsatzkräfte wurde eine umfangreiche Fahndung nach dem flüchtigen Pkw eingeleitet. In der Ortschaft Eschershausen, konnte eine Streifenwagenbesatzung den Pkw feststellen und nahm die Verfolgung auf. Der Fahrer des Pkw bemerkte den Streifenwagen und beschleunigte auf ein Maximum. Dabei erreichte er eine Geschwindigkeit von bis zu geschätzten 200 km/h. Auf der Bundesstraße 240 entlang der Ithwiesen verlor sich die Spur nach dem flüchtigen Pkw. Zur weiteren Fahndung wurden mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief dennoch erfolglos.

Die Polizei Holzminden sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern und dem flüchtigen Pkw Audi machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell