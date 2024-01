Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verdacht auf Drogen - und Medikamentenbeeinflussung - Blutprobenentnahmen bei drei Autofahrern

Autofahrerinnen in Salzhemmendorf

Salzhemmendorf (ots)

Einem 88-jährigen Autofahrer aus Salzhemmendorf wird eine Straßenverkehrsgefährdung infolge Medikamenteneinfluss und geistiger bzw. körperlicher Mängel vorgeworfen. Der Senior befuhr am Samstag, 27.01.2024, gegen 10:30 Uhr, mit einem Pkw Hyundai in Salzhemmendorf die Hauptstraße in Richtung Badestraße. Trotz eines ihm entgegenkommenden Fahrzeuges scherte der Hyundai-Fahrer auf die Gegenfahrbahn aus, um an zwei geparkten Fahrzeugen vorbeizufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz eines 36-jährigen Mannes aus Salzhemmendorf. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Der zur Unfallaufnahme gerufenen Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Münder fielen die körperlichen und geistigen Einschränkungen des 88-Jährigen auf. Ein durchgeführter standardisierter Test erbrachte die Erkenntnis, dass der Senior nicht mehr zur Teilnahme am Straßenverkehr geeignet ist. Aufgrund einer möglichen Medikamentenbeeinflussung wurde dem Hyundai-Fahrer eine Blutprobe entnommen, die im rechtsmedizinischen Labor auf beeinflussende Substanzen analysiert wird. Aufgrund der prognostizierten Ungeeignetheit wurde der Führerschein des Seniors beschlagnahmt.

Eine Blutprobe musste auch einer 22-jährigen Autofahrerin aus Salzhemmendorf entnommen werden, die Freitag, 26.01.2024, gegen 16:30 Uhr, mit ihrem VW-Transporter im Bereich Domäne Eggersen (Salzhemmendorf) unterwegs war und dort von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert wurde. Körperliche Auffälligkeiten ließen den Verdacht zu, dass die junge Autofahrerin unter Drogeneinfluss stand. Freiwillig durchzuführende Tests lehnte die 22-Jährige ab, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Die Laboranalyse wird zeigen, welche Substanzen sich im Blut der Frau befanden.

Sämtliche Tests verweigerte auch ein 20-jähriger Autofahrer aus Coppenbrügge, der Freitagabend, 26.01.2024, gegen 23:30 Uhr, in der Wilhelm-Busch-Straße (Salzhemmendorf) unterwegs war. Auch bei ihm konnten durch die geschulten Beamten der Polizei Bad Münder körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf die Beeinflussung berauschender Substanzen hindeuteten. Auch in diesem Fall wurde dem jungen Fahrer eine Blutprobe entnommen. Dem BMW-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

