LPI-G: Dieseldiebstahl

Gera (ots) - Gera: Einen Supermarkt in der Liebschwitzer Straße suchten Diebe in der Zeit von Samstag (06.04.2024) zu Montag (08.04.2024) auf, vermutlich um in diesen einzubrechen. Wie gestern bekannt wurde, brachen die Täter das Rolltor der Laderampe gewaltsam auf und gelangten so in den Bereich der Laderampe. Bis in den Markt selbst drangen sie jedoch nicht vor. Seitens der Geraer Polizei wurden die Ermittlungen eingeleitet (Bezugsnummer 0088980/2024), wobei ...

mehr