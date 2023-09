Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Raub in Wohnung - 18-Jährige leicht verletzt - Haan - 2309057

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag, 13. September 2023, verschaffte sich ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gewaltsam Zugang in eine Wohnung in Haan. Eine 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 12 Uhr hielt sich eine 18-Jährige in der in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Erdgeschosswohnung ihrer Großmutter an der Straße "Am Marktweg" auf, als jemand an der Haustür schellte. Die junge Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt allein in der Wohnung befand, öffnete die Tür vor der ein ihr unbekannter Mann stand. Dieser stieß sie zu Boden, wodurch sie sich leicht verletzte. Der Tatverdächtige durchsuchte das Wohnzimmer der Wohnung und floh anschließend ohne Tatbeute über den Balkon in unbekannte Richtung.

Die alarmierten Beamtinnen und Beamten leiteten sofort eine Nahbereichsfahndung nach dem Tatverdächtigen ein, die leider jedoch ohne Erfolg verlief.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - europäisches Erscheinungsbild - circa 180 cm groß - dunkelblonde, zurückgegelte Haare - bekleidet mit einem schwarzen Schal, schwarzen Lederhandschuhen und einer blaue Jeans

Die Polizei fragt:

Wer hat den Tatverdächtigen in dem Wohngebiet ebenfalls beobachtet oder kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Die Wache in Haan ist jederzeit unter der Nummer 02129 9328-6480 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell