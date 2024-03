Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, E-Bikefahrer lebensgefährlich verletzt Schwerer Verkehrsunfall

Steinfurt (ots)

Altenberge, E-Bikefahrer lebensgefährlich verletzt Schwerer Verkehrsunfall Am Sonntag (03.03.24) ereignete sich gegen 12.10 Uhr auf der Umgehungsstraße in Altenberge-Entrup, nahe der Kläranlage, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem E-Bikefahrer und einem Wohnmobil. Der 60-jährige Fahrer des Wohnmobils befuhr die Umgehungsstraße in Richtung Kreisverkehr an der Bahnhofstraße. Auf Höhe der Einmündung Hanseller Straße ist der 74-jährige Altenberger nach ersten Ermittlungen mit seinem E-Bike plötzlich auf die Fahrbahn gefahren. Der Wohnmobilfahrer aus Melle konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Altenberger. Aus welcher Richtung der Radfahrer gekommen ist, ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Der Altenberger wurde durch die Kollision lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Fahrer des Wohnmobils blieb unverletzt. Zur Höhe des Sachschadens können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die Umgehungsstraße war für die Verkehrsunfallaufnahme etwa vier Stunden in beide Richtungen gesperrt.

