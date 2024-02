Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, 54-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Wettringen (ots)

Bei einem Unfall auf der B70 ist am Dienstag (27.02.23) um kurz vor 17.00 Uhr eine 54-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 54-Jährige aus Steinfurt fuhr mit einem grauen Citroen Berlingo auf der B70 in Richtung Wettringen. Dann wollte sie nach links auf die K61 abbiegen. Dabei übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge einen Kleintransporter aus Ahaus (Kreis Borken), der ihr entgegenkam. In dem schwarzen Volvo Vivaro saß ein 53-Jähriger. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 54-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 53-Jährige, dessen Transporter nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Graben zum Stehen kam, verletzte sich leicht. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Kreuzung B70/K61 komplett gesperrt. Neben der Polizei und den Rettungswagen war auch die Feuerwehr Wettringen im Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell