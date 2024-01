Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann überfallen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Drei unbekannte Männer sollen in der Sonntagnacht (14.01.2024) einen 28 Jahre alten Mann an der Rostocker Straße überfallen haben. Der Mann war gegen 21.50 Uhr zu Fuß in der Rostocker Straße unterwegs, als die drei unbekannten Personen ihn von hinten zu Boden brachten. Einer der Männer soll sich auf den 28-Jährigen gekniet und mit einem Messer im Gesicht verletzt haben, während seine Komplizen den Mann nach Wertsachen abtasteten. Der 28-Jährige wehrte sich vehement, sodass die Täter von ihm abließen und zu Fuß in unbekannte Richtung flüchten. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

