POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Betrüger nach umfangreichen Ermittlungen in Haft

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag vergangener Woche (09.01.2024) einen 16-Jährigen festgenommen, der versucht haben soll, als sogenannter "Falscher Polizeibeamter" bei einer Frau rund 4000 Euro betrügerisch zu erlangen ( siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 10.01.2024 https://t1p.de/s30md ). Der Tatverdächtige wurde nach richterlicher Entscheidung zunächst gegen Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben nun einen weiteren Tatverdacht gegen den 16-Jährigen. Der bislang ermittelte Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro, die der 16-Jährige bereits von der Frau betrügerisch erlangt haben soll. Polizeibeamte nahmen ihn daraufhin am Freitag (12.01.2024) an seiner Wohnanschrift fest. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag (13.01.2024) einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl wieder in Vollzug setzte und den 16 Jahre alten ungarischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

