Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handyraub in S-Bahn

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 32-Jähriger ist am Samstagmorgen (13.01.2024) gegen 5.50 Uhr in der S-Bahn von Stuttgart nach Marbach attackiert und beraubt worden. Die zwei bislang unbekannten Täter stiegen an der Haltestelle Nordbahnhofstraße in die S4 Fahrtrichtung Marbach zu und beleidigten später das Opfer unmittelbar. Kurz nachdem die Bahn losgefahren war, traten sie dem 32-Jährigen in den Bauch und attackierten ihn mit den Fäusten im Gesicht. Die Angreifer stiegen an der Haltestelle Feuerbach unter Mitnahme des Handys des Verletzten wieder aus. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Täter 1: männlich, circa 20 Jahre, circa 185 cm, schwarze Haare, dünn, arabische Herkunft, schwarze Jacke, schwarze Hose Täter 2: männlich, circa 20 Jahre, circa 180 cm, dünn, arabische Herkunft, schwarze Jacke, schwarze Hose Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

