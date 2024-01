POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Stuttgart-Degerloch (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (11.01.2024) in eine Lagerhalle an der Straße Große Falterstraße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 18.30 Uhr und 05.30 Uhr ein Loch in das Rolltor und durchwühlten den Innenraum sowie einen darin geparkten Mercedes. Sie erbeuteten mehrere Flaschen Spirituosen sowie ein Ladegerät im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro und flüchteten ...

