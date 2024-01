POL-S: In Lagerhalle eingebrochen- Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (11.01.2024) in der Benzenäckerstraße hat sich ein neun Jahre altes Mädchen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 26 Jahre alte Seat-Fahrerin war gegen 07.30 Uhr in der Benzenäckerstraße in Richtung Seeblickweg unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete die 26-Jährige offenbar das Rotlicht an der Fußgängerfurt im Bereich der ...

