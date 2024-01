Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Neunjährige leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (11.01.2024) in der Benzenäckerstraße hat sich ein neun Jahre altes Mädchen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 26 Jahre alte Seat-Fahrerin war gegen 07.30 Uhr in der Benzenäckerstraße in Richtung Seeblickweg unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete die 26-Jährige offenbar das Rotlicht an der Fußgängerfurt im Bereich der Lüglensheidestraße, weshalb sie mit der Neunjährigen zusammenstieß, die die Straße dort überquerte. Durch die Kollision stürzte das Mädchen und zog sich leichte Verletzungen zu. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

