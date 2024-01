Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-West (ots)

Unbekannte haben zwischen Montag (08.01.2024) und Mittwoch (10.01.2024) auf bislang unbekannte Weise drei Fahrzeuge geöffnet und Gegenstände gestohlen. In der Grimmstraße brachen die Unbekannten zwischen Montag, 14.00 Uhr und Mittwoch, 05.30 Uhr in einen BMW ein und stahlen Tabak und Süßwaren. In der Hohentwielstraße stahlen die Diebe zwischen Dienstag, 18.00 Uhr und Mittwoch, 08.40 Uhr einen niedrigen, zweistelligen Bargeldbetrag aus einem BMW. Ein Paar Schuhe erbeuteten die Täter zwischen Dienstag und Mittwochmittag aus einem Mercedes in der Vogelsangstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell