POL-S: Mann von Stadtbahn erfasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Unfall im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Möhringen hat ein 24 Jahre alter Mann am Mittwoch (10.01.2024) leichte Verletzungen erlitten. Der 24-Jährige überquerte am Mittwoch gegen 7.40 Uhr zu Fuß den Bahnübergang an der Stadtbahnhaltestelle Bahnhof Möhringen in Richtung Filderbahnstraße. Dabei übersah er offenbar die Stadtbahn der Linie 3, die in Richtung Vaihingen unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß mit der Stadtbahn verletzte sich der Mann leicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

