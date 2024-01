Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart -Weilimdorf (ots)

Eine 37 Jahre alte Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (10.01.2024) in der Pforzheimer Straße leichte Verletzungen zugezogen. Ein 58 Jahre alter Mercedesfahrer war gegen 07.45 Uhr in der Pforzheimer Straße unterwegs und wollte nach links in die Landauer Straße abbiegen. Ersten Ermittlungen zufolge übersah er dabei eine 37-Jährige, die ihm mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Frau und stieß dabei gegen den BMW eines 47-Jährigen, der in der Landauer Straße wartete und anschließend gegen den Renault eines 78 Jahre alten Mannes in der Pforzheimer Straße. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

