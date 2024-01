Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gegenverkehr geraten - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Zwei Verletzte und ein Schaden von mehreren Tausend Euro sind die Bilanz eines Unfalls vom Donnerstagabend (11.01.2024) in der Heumadener Straße. Eine 81 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Polo in der Hedelfinger Filderauffahrt Richtung Hedelfingen. In einer Kurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem BMW eines 47 Jahre alten Mannes zusammen, der in Richtung Heumaden unterwegs war. Ersten Ermittlungen zufolge waren die Autoscheiben der Frau vereist. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme war Heumadener Straße in beide Richtungen gesperrt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

