POL-S: 84-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein 80-jähriger Renaultfahrer befuhr am Freitagnachmittag (12.01.2024) gegen 15:15 Uhr einen Forst- und Landwirtschaftsweg im Gewann Steinprügel. Dort wollte er seinen Pkw hinter dem Opel eines 84-Jährigen einparken. Beim Einparken rutschte der 80-Jährige vermutlich versehentlich vom Brems- auf das Gaspedal und fuhr auf den Opel auf. Dabei wurde der 84-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt hinter seinem Auto stand, zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Der Mann musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

