POL Schwaben Nord: Autofahrt eines Fahranfängers unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitag (28.07.2023) beschädigte ein 24-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit seinem Auto mehrere geparkte Autos in der Schönbachstraße und fuhr anschließend davon. Die Polizei stoppte den Mann schließlich. Der 24-Jährige fuhr zunächst mit seinem Auto auf der Schönbachstraße in Richtung Süden. Dabei streifte und beschädigte der Mann ...

mehr