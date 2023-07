POL Schwaben Nord: Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Freitag (28.07.2023) beschädigte eine bislang unbekannte Frau gegen 15.30 Uhr beim Ausparken ein Auto in der Münchner Straße und fuhr danach weg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Frau parkte zunächst in einer Parkbucht am Fahrbahnrand. Beim Ausparken verursachte sie einen Schaden an dem Auto, welches links von ihr stand. Danach fuhr die Frau in südliche Richtung davon. Der Vorfall ...

