POL-S: Brand in Wohngebäude

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Ein 32-Jähriger ist am Samstagmorgen (13.01.2024) gegen 5.50 Uhr in der S-Bahn von Stuttgart nach Marbach attackiert und beraubt worden. Die zwei bislang unbekannten Täter stiegen an der Haltestelle Nordbahnhofstraße in die S4 Fahrtrichtung Marbach zu und beleidigten später das Opfer unmittelbar. Kurz nachdem die Bahn losgefahren war, traten sie dem 32-Jährigen in den Bauch und attackierten ihn mit den Fäusten im Gesicht. Die Angreifer ...

