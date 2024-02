Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Wohnhaus

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Montag (26.02.24), 17.00 Uhr und Dienstag (27.02.24), 16.00 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Wörstraße eingebrochen. Die Täter gelangten auf den Balkon und verschafften sich dann über ein Fenster Zugang zum Haus, das sich nahe der Abzweigung Höpingskamp befindet. Die Einbrecher durchsuchten die Räume. Ob sie Beute machten, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Zeugen kontaktieren bitte die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell