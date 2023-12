PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Nachtrag zur Pressemeldung 07.12.2023: Mutter und Sohn angegriffen - Tatverdächtiger wegen versuchten Totschlags in U-Haft

Bad Schwalbach (ots)

1. Nachtrag zur Pressemeldung vom Donnerstag, 07.12.2023: Mutter und Sohn angegriffen - Tatverdächtiger wegen versuchten Totschlags in U-Haft, Aarbergen, Hausen über Aar, Mittwoch, 06.12.2023, 19.00 Uhr

(mv)Nach weiteren Ermittlungen und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Wiesbaden ist der Angriff eines 51-jährigen Aarbergeners auf eine 36-jährige Frau aus Aarbergen und ihren 12-jährigen Sohn vom 06.12.2023 bei Hausen über Aar als versuchtes Tötungsdelikt zu werten. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Wiesbaden übernommen und weitergeführt. Durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde am 08.12.2023 ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlag gegen den 51-Jährigen erwirkt. Am Dienstag, den 12.12.2023 konnte der Mann gegen 19:00 Uhr in Aarbergen-Rückershausen lokalisiert und festgenommen werden. Der Mann soll im Verlauf des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

