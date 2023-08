Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Holtorf - Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und mehreren Verletzten

Nienburg (ots)

(KEM) Donnerstag gegen 18.10 Uhr rückte die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten an der Verdener Landstraße in Nienburg aus.

Nach polizeilichen Erkenntnissen befuhren drei Fahrzeuge, ein Ford, ein Mercedes sowie ein VW, die Verdener Landstraße in Richtung Innenstadt, als die vorausfahrende 75-jährige Nienburgerin mit ihrem Ford verkehrsbedingt abbremsen musste. Die nachfolgende 29-jährige Mercedes-Fahrerer bremste ebenfalls ab. Eine 40-jährige Nienburgerin realisierte dies jedoch zu spät und fuhr mit ihrem VW auf den Mercedes auf, der durch den Aufprall widerum auf den Ford aufgeschoben wurde.

Ein 10-jähriges Kind, welches in dem VW der 40-Jährigen saß, wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Mercedes (29 J., Drakenburg & 28 J., Nienburg) wurden ebenfalls leicht verletzt, jedoch nur am Unfallort medizinisch versorgt. Die Insassinnen des Ford (75 und 85 J., beide Nienburg) blieben unverletzt. Alle drei PKW wurden unfalltypisch an Heck und/oder Front beschädigt.

