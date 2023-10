Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Kirmesbilanz der Feuerwehr

FW Bocholt

Für den Zeitraum der Bocholter Kirmes am vergangenen Wochenende gab es erwartungsgemäß ein erhöhtes Einsatzaufkommen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst der Stadt Bocholt. Im Vergleich zum Vorjahr war es jedoch ruhiger. Insgesamt waren Feuerwehr(15) und Rettungsdienst(159) 174 Mal gefordert.

Davon stehen vier Einsätze der Feuerwehr und 48 Einsätze des Rettungsdienstes in Verbindung zur Bocholter Kirmes. Auf dem Kirmesgelände wurden die rettungsdienstlichen Einsätze zum Großteil durch den vom DRK Bocholt durchgeführten Sanitätsdienst abgearbeitet. Während der Kirmestage wurde die hauptamtliche Wachbereitschaft durch ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr, welches auf der Feuer- und Rettungswache fest besetzt war, unterstützt. Auch der Regelrettungsdienst wurde bereits in der Vorplanung durch zwei zusätzlich in Dienst gestellte Rettungswagen, besetzt durch die Feuerwehr, den Malteser Hilfsdienst (MHD) und den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), verstärkt.

