FW Bocholt: Fahrzeugbrand

Am Samstag, um ca. 23:00 Uhr, wurde die Feuerwehr Bocholt zu einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz an der Hohenhorster Straße alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle brannte ein PKW in voller Ausdehnung. Dieser wurde durch einen Trupp, geschützt mit Atemschutzgeräten, abgelöscht. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der Kirmes in Bocholt verstärkte ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr den Löschzug. Daher waren Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Bocholt anfangs mit 15 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.

