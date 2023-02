POL-HST: (K)ein Verkehrsunfall führt zu Strafanzeigen

Zingst (ots) - Am Donnerstag, dem 02.02.2023, wurde dem Polizeirevier Barth der Diebstahl von Fallrohren im Ostseeheilbad Zingst gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben ein oder mehrere unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, dem 30.01.2023 und Donnerstag, dem 02.02.2023 von mehreren Ferienhäusern in der Neuen Reihe und im Müggenburger Weg Regenfallrohre aus Kupfer entwendet. In der Neuen Reihe erlangten ...

mehr