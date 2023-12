POL-OG: Rastatt - Einbruch in Gaststätte, Hinweise erbeten

Ötigheim (ots) - Nach Abschluss der Unfallaufnahme auf der B 3 am Mittwoch stellte sich der Unfallablauf so dar, dass eine 76-jährige Fahrerin eines Tiguan auf den vorrausfahrenden VW Golf einer 49 Jahre alten Frau aufgefahren sein soll. Der Golf wurde in der Folge auf einen stehenden Lastwagen aufgeschoben, fing direkt nach der Kollision an zu brennen und brannte noch vor Ort aus. Nicht wie zunächst angenommen leicht, ...

