Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Iffezheim (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es im Kreuzungsbereich "L78a zur L78b" zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten sowie einem Sachschaden von circa 15.000 Euro. Um 10:50 Uhr fuhr ein 63-jähriger Volvo-Fahrer aus Iffezheim kommend in Richtung Altrhein und missachtete hierbei offenbar eine vorfahrtsberechtigte 28-jährige Peugeot-Lenkerin, welche von Wintersdorf kommend in Richtung B500 unterwegs war. Durch die Kollision wurde die 28-Jährige und ihr mitfahrender 5 Jahre alter Sohn leicht verletzt. Diese wurden anschließend vom Rettungsdienst in die Stadtklinik Baden-Baden zur Untersuchung gebracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe des Peugots wurde die Straßenmeisterei Bühl zur Reinigung der Straße hinzugezogen.

/an

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell